حفل جماهيري مُبهر.. ختام رائع للأنشطة الرمضانية بمركز شباب سنهور بالبحيرة

اختتم مركز شباب سنهور التابع لإدارة دمنهور بمحافظة البحيرة، الأنشطة الرمضانية لعام 2026، بحفل جماهيري مبهر لتكريم الفائزين في المسابقات الرياضية والدينية والثقافية والشطرنج.

أقام مركز شباب سنهور برئاسة سراج صهوان - رئيس مجلس الإدارة حفلًا ختاميًا بحضور النائب طه الشهاوي، عضو مجلس النواب، وأحمد سالم نويصر ـ مدير تحرير موقع صدى البلد، ومحمد خالد صهوان عضو لجنة التنمية بالوحدة المحلية، والعمدة الحاج إسماعيل الحسني، والكابتن عادل عبد الرازق ـ المدرب بنادي العين السعودي، وسط حضور جماهيري لافت ومنافسة قوية شهدتها المباريات النهائية، التي سبقت مراسم التتويج والاحتفال.

وتمكن فريق الإبداع من حصد لقب بطولة كرة القدم على ملعب الخماسي تحت ١٧ سنة ـ والتي انطلقت تخليدا لذكرى الشهيد عمار مصباح ـ بينما حقق فريق ( كريم الحجري والحضري ) اللقب فوق ١٧ سنة في البطولة التي حملت اسم الشهيد محمد عماد هويدي.

وفي كلمته توجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر للقائمين على تنظيم موسم الأنشطة الرمضانية والمنظمين من أعضاء مجلس الإدارة محمد الخبازة، و عرفة الطباخ، ومحمد سمير صهوان، والكابتن محمد سعد ميلاد، وعماد يوسف.

كما وجه المشاركون في المسابقات الشكر لوزارة الشباب والرياضة وعبد المنعم كامل - مدير إدارة شباب دمنهور بالبحيرة، على دعمه ورعايته لإقامة الأنشطة خلال هذا العام.