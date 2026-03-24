تعطيل الدراسة في المدارس لمدة يومين .. وزير التعليم: الإجازة للطلاب والمعلمين
عباس شراقي لـ صدى البلد: شمال مصر على موعد مع أمطار وبرودة غير معتادة
لغز تحت التلال.. نفق غامض يغلق بأحجار عملاقة تحير العلماء
الاحتلال يضع قيودًا على الإمدادات بغزة.. تُنذر بكارثة صحية
البترول: الكشف الجديد للغاز في الصحراء الغربية يضيف 26 مليون قدم مكعب يوميا
موجة غير مستقرة تضرب البلاد غدا .. تحذيرات من رياح شديدة وثلوج
رابطة الأندية تقرر إجراء تعديلات في جدول الدوري المصري
مخلفات حول السور من الخارج.. تفاصيل حريق سوق الجملة
بعد تحذيرات الطقس خلال الساعات المقبلة.. نصائح هامة لقائدى المركبات
قبل الإعلان عنه| هل يصل الحد الأدنى للأجور لـ 10 آلاف جنيه؟.. قوى عاملة البرلمان تجيب
الرئيس الألماني: الحرب على إيران خطأ سياسي كارثي ومخالفة للقانون الدولي
إسقاط 13 طائرة مسيرة في هجوم على قاعدة عسكرية بالعراق
الإشراف العام
أخبار العالم

انتحلوا صفة جنود إسرائيليين.. شقيقان من القدس يسرّبان أسرارا عسكرية لصالح إيران

فرناس حفظي

قدمت النيابة العامة في محكمة القدس المركزية لائحة اتهام ضد شقيقين من منطقة القدس، متهمين بارتكاب جرائم أمنية خطيرة تشمل التواصل مع عميل أجنبي لصالح إيران وتسريب معلومات حساسة مقابل أموال.

 وفق لائحة الاتهام، بدأ أحد المتهمين التواصل مع مسؤول إيراني عبر تطبيق تيليجرام خلال عام 2025، واتفق معه على تقديم معلومات ومهام محددة مقابل مبالغ مالية بالعملات الرقمية، ثم أدرج شقيقه في النشاط لاحقًا.

واستخدم الشقيقان أساليب متقدمة لخداع العميل، حيث انتحل أحدهما صفة جندي في وحدة استخباراتية معروفة باسم 8200، وقام بتزوير وثيقة عسكرية عبر برنامج ChatGPT، تضمنت معلومات زعمت تورط إسرائيل في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، أرسل المتهم الوثيقة إلى العميل مقابل مبلغ مالي بلغ نحو 4000 شيكل، وتم تحويل 2900 دولار لاحقًا إلى حساب آخر زُعم أنه لأغراض "الوساطة".

وتشير لائحة الاتهام إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم تشمل: التواصل مع عميل أجنبي، تسريب معلومات لصالح العدو، وانتحال شخصيات أخرى، وفقا لصحيفة يديعوت احرونوت العبرية.

كما طالبت النيابة الإسرائيلية القبض على المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القانونية، وحجز الأموال والممتلكات التي اكتسبوها نتيجة هذه الجرائم. 

وقد أصدرت المحكمة في القس   أمرًا باعتقال أحد المتهمين لحين استكمال الإجراءات القضائية ضده.

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

Oppo Find X9 Ultra.. تصميم خلفي جريء وكاميرات تحاكي الاحتراف

فيفو تقدم هاتفي X300 Ultra وX300s بتصميم مواصفات استثنائية

مميزات ثورية.. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف جديد| مواصفاته

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

محمد صبحي يكرم نجوم الزمن الجميل: أنتم ضمير الفن الحقيقي| صور

رغم الجدل الواسع.. فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" تغير نظرة الأطباء

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

