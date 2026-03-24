انتحلوا صفة جنود إسرائيليين.. شقيقان من القدس يسرّبان أسرارا عسكرية لصالح إيران

قدمت النيابة العامة في محكمة القدس المركزية لائحة اتهام ضد شقيقين من منطقة القدس، متهمين بارتكاب جرائم أمنية خطيرة تشمل التواصل مع عميل أجنبي لصالح إيران وتسريب معلومات حساسة مقابل أموال.

وفق لائحة الاتهام، بدأ أحد المتهمين التواصل مع مسؤول إيراني عبر تطبيق تيليجرام خلال عام 2025، واتفق معه على تقديم معلومات ومهام محددة مقابل مبالغ مالية بالعملات الرقمية، ثم أدرج شقيقه في النشاط لاحقًا.

واستخدم الشقيقان أساليب متقدمة لخداع العميل، حيث انتحل أحدهما صفة جندي في وحدة استخباراتية معروفة باسم 8200، وقام بتزوير وثيقة عسكرية عبر برنامج ChatGPT، تضمنت معلومات زعمت تورط إسرائيل في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، أرسل المتهم الوثيقة إلى العميل مقابل مبلغ مالي بلغ نحو 4000 شيكل، وتم تحويل 2900 دولار لاحقًا إلى حساب آخر زُعم أنه لأغراض "الوساطة".

وتشير لائحة الاتهام إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم تشمل: التواصل مع عميل أجنبي، تسريب معلومات لصالح العدو، وانتحال شخصيات أخرى، وفقا لصحيفة يديعوت احرونوت العبرية.

كما طالبت النيابة الإسرائيلية القبض على المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القانونية، وحجز الأموال والممتلكات التي اكتسبوها نتيجة هذه الجرائم.

وقد أصدرت المحكمة في القس أمرًا باعتقال أحد المتهمين لحين استكمال الإجراءات القضائية ضده.