نادي الأسير: الاحتلال الإسرائيلى يعيد اعتقال 100 محرر من صفقات التبادل الأخيرة

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعادت اعتقال نحو 100 أسير فلسطيني من المحررين الذين أُفرج عنهم ضمن صفقات التبادل التي أعقبت الحرب الأخيرة على قطاع غزة، مشيراً إلى أن بعضهم تعرض للاعتقال والاحتجاز أكثر من مرة.

واضاف نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم/ الثلاثاء/، أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيدها في استهداف الأسرى المحررين ضمن صفقات التبادل، عبر تنفيذ حملات اعتقال متكررة، إلى جانب إخضاعهم لتحقيقات ميدانية واستجوابات مستمرة، في إطار ملاحقة متواصلة بعد الإفراج عنهم.

ووفقًا لبيان النادي فإن من بين آخر المعتقلين عددًا من المحررين من محافظة قلقيلية، وهم: سامح الشوبكي، وعمار الشوبكي، وسعيد ذياب، وسائد الفايد، وهادي جدوع، مشيرًا إلى أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سياسة وصفها بالممنهجة.

من جانبه، وثّق مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني أن إجمالي عدد الأسرى الذين تحرروا ضمن صفقة "طوفان الأحرار" بلغ 3985 أسيراً، أُفرج عنهم على ثلاث مراحل زمنية ممتدة بين عامي 2023 و2025، واصفاً إياها بأنها واحدة من أضخم عمليات التبادل في تاريخ الصر