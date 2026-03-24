مش حاطه بحسابي عشان أشيله | رد صادم لـ بن شرقي في حذف لقب لاعب الأهلي

علق المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي، على التقارير التي ترددت مؤخرًا حول حذف عبارة "لاعب الأهلي" من حسابه على "إنستجرام".

وقال الإعلامي مهيب عبد الهادي فى تصريحات تليفزيونية : "تواصلت مع بن شرقي وسألته : أنت شلت اسم الأهلي من الحساب ليه؟ فأجابني بن شرقي: 'أنا مش حاطط اسم الأهلي من الأول عشان أشيله'".

وكان بن شرقي قد أزال جملة "لاعب بالنادي الأهلي" من حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليثير تساؤلات الجميع.

وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

وعلى جانب آخر، تنطلق منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 3 أبريل المقبل، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.