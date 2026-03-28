اللواء محمد عبد المنعم: تصاعد الأزمة الأمريكية الإيرانية يهدد استقرار الشرق الأوسط

حذر اللواء محمد عبد المنعم، المدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية، من التداعيات الخطيرة للتصعيد المتزايد في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

استقرار المنطقة بأسرها

وأكد أن أخطر ما يميز المرحلة الراهنة هو احتمالية اتساع نطاق الصراع بشكل قد يهدد استقرار المنطقة بأسرها، وهو السيناريو الذي سبق أن حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل اندلاع هذه التطورات.

صحة التحذيرات المبكرة

وأشار عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، إلى أن ما يجري حاليًا يعكس صحة التحذيرات المبكرة من أن أي مواجهة في المنطقة قد تتطور إلى سلسلة من النزاعات المتشابكة.

استمرار التوتر بين واشنطن وطهران

وأضاف أن استمرار التوتر بين واشنطن وطهران قد يؤدي إلى امتداد الصراع ليشمل أطرافًا إقليمية أخرى، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهدين السياسي والعسكري.