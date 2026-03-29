فى المرحلة الأخيرة.. بشرى سارة لجمهور الأهلي بشأن عودة مدافع الفريق

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ياسين مرعي، مدافع الفريق، يخوض تدريبات مكثفة، ضمن ‏المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الخاص به للتعافي من الإصابة التي لحقت به في وقت سابق بالعضلة الضامة.‏

وأوضح أن اللاعب يؤدي تدريبات متنوعة في «الجيم» والملعب، ضمن برنامج العلاج الذي وضعه الجهاز الطبي عقب تعرضه ‏للإصابة، على أن يخضع لفحص أخير قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.‏

كان ياسين مرعي قد تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته بمباراة سموحة في بطولة الدوري، وخضع لتدريبات ‏علاجية لتجهيزه من أجل العودة إلى التدريبات خلال الفترة القادمة.‏