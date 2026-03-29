أبوقير للأسمدة تحقق 13.13 مليار جنيه إيرادات و5.67 مليار صافي أرباح خلال 6 أشهر

عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بمقرها في الإسكندرية، برئاسة المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبي الحسابات وعدد من المساهمين، تحت رعاية المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الذي تعذر حضوره لارتباطه باجتماعات طارئة بالقاهرة.

ونقل ضاحي تحيات وزير البترول، مشيدًا بدعمه المستمر للشركة، خاصة في مواجهة تحديات توافر الغاز الطبيعي في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

وأوضح أن انعقاد الجمعية يأتي عقب تعديل السنة المالية للشركة لتنتهي في 31 ديسمبر بدلًا من 30 يونيو، بالتزامن مع التطبيق الناجح لمنظومة التحول الرقمي (SAP)، بما يعزز كفاءة الأداء ويدعم الحوكمة.

واستعرض رئيس الشركة نتائج أعمال الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2025، حيث سجلت الشركة إيرادات بلغت 13.13 مليار جنيه بنسبة نمو 28% مقارنة بالفترة المماثلة، فيما ارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 71%، مدعومة بتحسن الطلب على الأسمدة وارتفاع متوسطات الأسعار. كما حققت الشركة صافي ربح قدره 5.67 مليار جنيه بنمو 13% مقابل 5.02 مليار جنيه، رغم التحديات التي واجهتها خلال الربع الأول من الفترة.

وأكد ضاحي أن الشركة واصلت دورها الوطني في دعم الأمن الغذائي، من خلال توفير نحو 7 ملايين شيكارة أسمدة لوزارة الزراعة بما يعادل 345 ألف طن، إلى جانب سداد ضرائب دخل بقيمة 1.64 مليار جنيه. كما نجحت في تنفيذ خطة صيانة مكثفة لمصانعها الثلاثة بالتوازي لأول مرة، ما انعكس على زيادة الإنتاج الفعلي بنسبة 17% عن المستهدف وتحسين الكفاءة التشغيلية.



وأشار إلى أن الشركة كثفت جهودها لخفض التكاليف وتعظيم كفاءة استخدام الطاقة، مع تحقيق وفر في استهلاك المياه والكهرباء وكيماويات المعالجة، بالتوازي مع نجاح استراتيجيتها التسويقية في تحقيق أفضل أسعار لمنتجاتها والتوسع في أسواق تصديرية جديدة، بما يعزز تواجدها العالمي.



وأوضح أن الشركة حققت 3.96 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات خلال فترة الستة أشهر، مؤكدًا التزامها الكامل بأعلى معايير السلامة ورعاية العنصر البشري باعتباره محور النمو والاستدامة.



وكشف ضاحي عن بدء إعداد خطة استراتيجية جديدة بالتعاون مع McKinsey & Company، تستهدف تعزيز استدامة العمليات وزيادة الإنتاجية وخفض البصمة الكربونية ودعم التحول الرقمي، إلى جانب دراسة طرح منتجات جديدة ذات جدوى اقتصادية، بما يعظم العائد للمساهمين ويدعم تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.



في سياق متصل، وجهت الشركة الشكر لرؤساء مجالس الإدارة السابقين وللعاملين بها على جهودهم في تحقيق هذه النتائج، مؤكدة استمرار العمل على تحقيق التوازن بين تعظيم العائد للمساهمين والحفاظ على دورها القومي في توفير الأسمدة للسوق المحلي.

يُذكر أن شركة أبوقير للأسمدة أُدرجت ضمن قائمة أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2026 الصادرة عن Forbes Middle East، حيث احتلت المركز التاسع بقيمة سوقية بلغت 1.7 مليار دولار، ما يعكس قوة مركزها المالي ونجاح استراتيجيتها الاستثمارية.