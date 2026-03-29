الجمارك: بدء العمل التجريبي لمنظومة ACI للبريد السريع الأربعاء.. والتطبيق العملي في مايو| مستند

أبلغت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي؛ شركات البريد السريع العاملة داخل الدوائر والمنافذ الجمركية؛ ببدء العمل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للإفراج عن الشحنات المعروفة بـ ACI اعتباراً من أول إبريل المقبل لشركات البريد .

وكشفت تعليمات صادرة من الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية برئاسة محمد عبد العال فايد؛ حصل “صدي البلد” علي نسخة منها؛ والتي تتضمن الربط التام إلكترونيًا بين منظومة نافذة التابعة لمصلحة الجمارك و الشركات .

وأوضحت التعليمات أن تلك الاجراءات تمهيدًا للتطبيق الفعلي لمنظومة ACI لشركات البريد اعتبارا من مطلع مايو المقبل.

أضافت التعليمات أنه سيتم خلال فترة التشغيل التجريبي تذليل كافة العقبات وإيجاد حلولًا للمنظومة الجديدة.

جاءت هذه التعليمات وفقًا لاجتماعات تم اجراءها داخل مصلحة الجمارك قبل يومين والتي خرجت بالعمل التجريبي لتلك المنظومة خلال الأربعاء المقبل..