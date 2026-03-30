أمين عام مجلس التعاون الخليجي يؤكد تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر في الطاقة

شهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026”، الذي يُقام تحت شعار “تحول الطاقة من خلال الشراكات الفعالة وتنفيذ خطوات عملية على أرض الواقع”، كلمات بارزة لكل من جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وديتي يورجنسن، المدير العام للطاقة بالمفوضية الأوروبية، وجون كريسمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية.

وفي مستهل كلمته المسجلة للمؤتمر، أعرب جاسم البديوي عن تقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على تعزيز التعاون بين مصر ودول الخليج، خاصة في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن العلاقات بين الجانبين تستند إلى روابط تاريخية وأخوية، ورؤية مشتركة تقوم على تعميق الشراكة الاقتصادية.

وأشار إلى أن نجاح المنتدى المصري الخليجي للتجارة والاستثمار، الذي عُقد العام الماضي وأسفر عن إطلاق عدد من المبادرات الاستثمارية، يُجسد فاعلية هذه الرؤية المشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية.

كما أعرب عن تطلع مجلس التعاون، بالتنسيق مع الجانب المصري، إلى تنظيم المؤتمر المصري–الخليجي الأول للطاقة عام 2027، بما يدعم تعزيز الشراكات في هذا القطاع الحيوي.

وتطرق إلى تداعيات الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على دول الخليج، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا لأمن الطاقة العالمي، ولن يقتصر تأثيرها على دول المجلس فحسب، بل سيمتد إلى ما هو أبعد، داعيًا إلى تكاتف الجهود الدولية لحماية ممرات الطاقة والملاحة البحرية.

ومن جانبها، أكدت ديتي يورجنسن أن مصر تُعد من أبرز الوجهات الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأوروبيين، مشيدةً بالعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن قطاع الطاقة يمثل محورًا رئيسيًا لهذا التعاون، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي وتداعياتها العالمية، مشيرةً إلى تقدير الاتحاد الأوروبي للدور الدبلوماسي المصري في تهدئة الأوضاع بالمنطقة.

كما شددت على أهمية استمرار التعاون مع مصر ودول شرق المتوسط، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم استقرار إمدادات الطاقة للأسواق الأوروبية.

ولفتت إلى ضرورة تسريع تنفيذ مشروعات التحول الطاقي والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة، ليس فقط لتحقيق الأهداف البيئية، ولكن أيضًا لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا.

واستعرضت مجالات التعاون القائمة مع مصر، والتي تشمل مشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء بالعين السخنة، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب مبادرات خفض الانبعاثات.

وفي ختام كلمتها، وجهت التحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدةً أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا للاتحاد الأوروبي، ومستشهدةً برؤيته لتعميق التعاون المشترك، كما ورد في كلمته خلال قمة بروكسل.

ومن جانبه، أعرب جون كريسمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية، عن اعتزاز شركته بشراكتها الممتدة مع قطاع البترول المصري، باعتبارها أحد كبار منتجي النفط والغاز في مصر منذ نحو ثلاثة عقود.

وأشار إلى أن إجمالي استثمارات الشركة خلال السنوات الخمس الأخيرة منذ عام 2021 بلغ نحو 5 مليارات دولار في مناطق عملها بالصحراء الغربية.

كما أشاد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في الربع الأخير من عام 2024 لتحفيز استثمارات الشركة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي، مؤكدًا بدء ضخ استثمارات جديدة في مناطق امتياز متاخمة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة.