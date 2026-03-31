نصائح مهمة للسائقين.. كيف تحمي نفسك أثناء القيادة في الأمطار؟

حذر خبراء المرور من مخاطر القيادة أثناء هطول الأمطار، مؤكدين أن الطرق المبتلة والزلقّة تزيد من احتمالية الحوادث، خاصة عند السرعات العالية أو القيادة المتهورة.

وأشار الخبراء إلى أهم النصائح للحفاظ على سلامتك أثناء القيادة في المطر:



خفض السرعة: الطريق الزلق يحتاج لتقليل السرعة للتحكم الكامل بالسيارة.



زيادة مسافة الأمان: ترك مسافة أكبر بين سيارتك والسيارات الأخرى لتجنب الاصطدام.



استخدام الإضاءة بشكل مناسب: تشغيل المصابيح الأمامية والخلفية لضمان وضوح الرؤية.



تجنب الكبح المفاجئ: استخدم المكابح بلطف لتفادي انزلاق السيارة.

الحذر من البرك والمطبات المائية: قد تسبب فقدان السيطرة على السيارة.



التأكد من حالة الإطارات ومساحات الزجاج: لضمان ثبات السيارة ورؤية واضحة.



عدم الانشغال بالهاتف أو المشتتات: التركيز التام أمر ضروري في الظروف الجوية الصعبة.



وأكد الخبراء أن الالتزام بهذه الإجراءات البسيطة يقلل بشكل كبير من مخاطر الحوادث ويحافظ على سلامة السائقين والركاب.