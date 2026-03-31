طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إقالة مدير الطب البيطري بالإسكندرية بسبب مخالفات جسيمة بمجزر العامرية

مجزر آلى بالعامرية
مجزر آلى بالعامرية
أحمد بسيوني

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مجزر العامرية الآلي للوقوف على المشكلات والتحديات الموجودة وسوء الإدارة والكفاءة بالمجزر على أرض الواقع.

وأعلنت الدكتورة منال عوض عن التنسيق مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وصدور قرار بإقالة مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية بسبب المخالفات الجسيمة البيئية والصحية التي كشفتها جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة لتفقد مجزر العامرية الآلي بالمحافظة مع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة حل جميع المشكلات والمعوقات الموجودة في مجزر العامرية الآلي بالإسكندرية، وعلى رأسها مشكلة الصرف الصحي، ورفع كفاءة محطة المعالجة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين في المنطقة في بيئة نظيفة وآمنة، وحل جميع المشكلات البيئية بالمجزر.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية عودة المجزر للعمل بكفاءة عالية خلال العام الجاري، وضمان استدامة التشغيل والحفاظ على الاستثمارات التي سيتم ضخها بالمجزر لرفع كفاءته وتطويره، ودراسة التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا الشأن، ودراسة طرحه على المستثمرين الراغبين للاستثمار بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الصحية الآمنة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة الالتزام بجميع المعايير والاشتراطات البيئية والصحية والارتقاء بمستوى البنية التحتية بالمجزر وفقاً لأحدث المواصفات الفنية في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الإسكندرية للمجزر الآلي للوقوف على المشكلات والتحديات الموجودة، وسوء الإدارة والكفاءة بالمجزر، والذي يخدم مناطق برج العرب والعامرية والعجمى، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المحافظة.

حضر الجولة التفقدية الدكتورة أميرة يسن، نائب المحافظ، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة للبيئة والمجازر، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور سامح رياض، رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية.

واستمعت الدكتورة منال عوض والمهندس أيمن عطية إلى عرض من الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة، حول جميع التفاصيل الخاصة بالمجزر.

وأشار إلى أن مجزر العامرية يقع على مساحة 12 فدانا هو أكبر المجازر الحكومية بالإسكندرية وثاني أكبر مجزر على مستوى الجمهورية بعد مجزر البساتين بمحافظة القاهرة.

كما يحتوي مجزر العامرية الآلي على خطين لذبح المواشي وخط لذبح الأغنام ووحدة تدوير مخلفات كوكر داخل المجزر، بطاقة 20 رأسا فى الساعة، وبإجمالي مذبوحات سنوياً تصل إلى حوالي 35 ألف رأس.

وخلال الجولة التفقدية لوزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الإسكندرية، تم رصد جميع التحديات والمشكلات التي تواجه مجزر العامرية الآلي على أرض الواقع، من بينها مشكلة في الصرف والمياه الجوفية، وعدم وجود صيانة لخطوط الذبح الآلية وتعطلها وتعطل محطة المعالجة ومشكلات في الإنشاءات والمياه وعدم الصيانة والاهتمام بالبنية التحتية.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بتشكيل لجنة ثلاثية من الوزارة والمحافظة والوزارات والجهات المعنية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة المطلوبة للمجزر بما يضمن تنفيذ الأعمال المطلوبة على أفضل وجه وتحديد المسئوليات المطلوبة من كل جهة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة لتحديد أماكن لإنشاء بعض المجازر لتلبية احتياجات المحافظة الكبيرة في هذا الملف الحيوي مع دراسة تطوير ورفع كفاءة المجزر نصف آلى بمنطقة “أبو قير”.

