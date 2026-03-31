آنسات المقاولون العرب يتوّجن بالمركز الرابع في دوري السوبر للكرة الطائرة

نجح فريق المقاولون العرب الدرجة الأولى آنسات في تحقيق المركز الرابع بعد فوز مثير على نادي وادي دجلة بنتيجة 3–2 في مباراة تحديد المركز الرابع التي أقيمت اليوم، في إطار منافسات دوري الممتاز السوبر للموسم الرياضي 2025/2026 .

‏ويعد هذا الإنجاز تتويجًا لموسم ناجح للفريق تضمن حصولهم سابقًا على المركز الرابع في دوري المرتبط ونيل الميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس مصر.

‏وجاءت تشكيلة الفريق من مجموعة لاعبات متميزات أدّين دورًا بارزًا في تحقيق هذا الإنجاز، وضمّت لوحة الشرف كلًا من: سما عماد، أمل حسيب، هنا المصري، عواطف عصام، حبيبة عمرو، نور محمود، هدى محمود، ملك حماد، مريم ثابت، سما حازم، ملك مجدي، جنّة وليد، زينة أحمد، نور محمد، مشيرة جلال، وباسنت محمد.

‏وأشاد الجهاز الفني والإداري بمستوى اللاعبات وروحهن القتالية طوال الموسم.

‏ويقود الفريق فنيًا الكابتن أحمد جودة، ويعاونه كل من كابتن محمد شوقي مدرب الفريق، كابتن محمد عادل مدرب مساعد، دكتور أحمد سامي مبارز مدرب أحمال، كابتن مصطفى محمد محلل تقني، الدكتورة حبيبة عبد القادر أخصائية إصابات، والكابتن خاطر عبد الفتاح إداري.

