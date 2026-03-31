نقابة السينمائيين تثمن دور الدولة وشركات الإنتاج في شهر رمضان 2026

أشادت نقابة المهن السينمائية وتثمن المجهود المبذول للإنتاج الدرامي المتميز، والذي أثمرت نتائجه في مصر والدول العربية، والتأكيد على استمرار ريادة مصر في صناعة المحتوى الهادف المعبر عن دور القوة الناعمة، ومواكبتها لسياسة ودور الدولة في النهوض بالمجتمع المصري، وبث روح الألفة والأسرة، ونبذ العنف، والترفيه المنبثق عن عاداتنا وتقاليدنا الراسخة. حيث عبّرت من خلال ما أُنتج من أعمال عُرضت طيلة شهر رمضان عبر قنوات مصرية وعربية عن هوية الإنسان المصري وقدرته على التأثير بمحتوى فني وثقافي مهم نابع من رؤية الجمهورية الجديدة التي تنادي بها الدولة وتتبناها.



تلك الرؤية التي طرحها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الحفاظ على الهوية والموروث الثقافي والتكافل وحب الوطن، وأن تعبر الدراما عن كل ذلك. حيث أشاد فخامته بما قُدم من أعمال خلال شهر رمضان الكريم.



ومن هذا المنطلق، تشيد نقابة المهن السينمائية بجميع صناع الدراما من منتجين، وعلى رأسهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ولجنة الدراما التي واكبت بمتابعتها كل ما قُدم وأسهمت في تصويب ما رأته من ملاحظات، حيث تناول التقرير الصادر من اللجنة النقاط المهمة مؤكدا أن عددًا من الإيجابيات أسهمت في إثراء المشهد الدرامي، من بينها تنوع القضايا المجتمعية المطروحة، وتعزيز حضور المرأة في الأعمال، وقضايا الدمج المجتمعي والصحة النفسية وتسليط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة.



ومن بين النقاط المهمة التي أشار اليها التقرير أن الموسم شهد عرض 41 مسلسلًا دراميًا من إنتاج جهات مصرية وعربية، بما يعكس اتساع نطاق الصناعة وتزايد تأثيرها، وتحولها إلى قطاع اقتصادي متكامل يجمع بين التسلية والترفيه والمسؤولية المجتمعية، موضحًا أن موسم رمضان 2026 تميز بسيطرة خطاب الوعي، وقوة معظم النصوص .وتحقيق تفاعل جماهيري شعبي واسع، إلى جانب ظهور مواهب جديدة من المخرجين والكتاب مثل سامح علاء ومايا زكي وعمرو موسى وأحمد عادل سلامة، وعودة عدد من النجوم الكبار مثل "طارق الدسوقي وسحر رامي وسماح أنور وخالد زكي وفادية عبدالغني وكمال أبو رية وآخرين" إلى الساحة.



كما تثمن نقابة السينمائيين أيضًا القنوات الفضائية التي التزمت بالأكواد المطروحة، وما تبع كل ذلك من تغطيات إعلامية ونقدية ومتابعات عبرت عن المضمون الجيد للدراما خلال شهر رمضان 2026.

وتهيب نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة بالمنتجين والمؤلفين وكل القائمين على صناعة الدراما الإستمرار فى هذا النهج القائم على إظهار الإنتماء للوطن والحفاظ على أمنه وسلامته وطرح القضايا الإنسانية والإجتماعية خلال الفترة المقبلة لتحقيق الإنتاج الدرامي المتميزة.

نقابة السينمائيين تثمن دور الدولة وشركات الإنتاج ولجنة الدراما للإنتاج المتميز في شهر رمضان 2026

