تدريبات برشلونة.. البارسا يتسلح بكرات التنس قبل قمة أتلتيكو في دوري الأبطال

خاض فريق برشلونة حصة تدريبية مميزة اليوم، استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد غدًا الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت التدريبات لجوء الجهاز الفني بقيادة هانز فليك إلى استخدام كرات التنس في فقرات تدريبية خاصة، ضمن برنامج يهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والذهنية للاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

وتركزت هذه التدريبات على تطوير عدد من الجوانب المهمة، أبرزها تحسين اللمسة الأولى، وتعزيز التوافق العضلي العصبي، إلى جانب زيادة التنسيق بين العين والقدم، وهو ما يساعد اللاعبين على التعامل بشكل أفضل مع الضغط داخل المباريات.

كما تهدف هذه الفقرات إلى رفع معدلات التركيز والانتباه، بالإضافة إلى تحسين سرعة رد الفعل، وهي عناصر حاسمة في المواجهات الكبرى، خاصة أمام فريق منظم وقوي مثل أتلتيكو مدريد.

ويأمل برشلونة في الاستفادة من هذه التحضيرات الخاصة، لتحقيق أفضل جاهزية ممكنة قبل خوض واحدة من أهم مباريات الموسم على الصعيد الأوروبي.