الثقافة: اسم خالد النبوي لم يطرح لرئاسة القاهرة السينمائي ولا أي مهرجان آخر| خاص

أكد مصدر خاص داخل وزارة الثقافة، عدم ترشيح اسم الفنان خالد النبوي لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة الحالية، أو أي مهرجان سينمائي آخر.

وشدد المصدر في تصريح خاص لـ صدى البلد أن الفنان الكبير حسين فهمي مستمر في منصبه كرئيس لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته المقبلة، خاصة بعد النجاحات التي حققها المهرجان معه مؤخرا.

وتشير المصادر إلى أن رئاسة فهمي للمهرجان تركزت على تطوير برامج المهرجان، إقامة ورش عمل فنية وثقافية، وتعزيز التعاون بين صناع السينما في مصر وخارجها، بما يسهم في تعزيز الحوار الثقافي والفني على المستوى الإقليمي والدولي.

يُذكر أن الفنان المصري القدير حسين فهمي تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 2022، خلفًا للمنتج محمد حفظي، ولا يزال يشغل المنصب حتى الوقت الحالي.

ويأتي تولي فهمي لهذا الدور ضمن مسيرة طويلة من النشاط الفني والإداري في الساحة السينمائية المصرية، حيث يسعى المهرجان تحت قيادته إلى تعزيز مكانته كمنصة دولية للسينما العربية والعالمية، ودعم المواهب الشابة وتشجيع الإنتاج السينمائي المبتكر.