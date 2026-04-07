النائب محمد شعيب يشارك في تدشين مبادرة تطوير التكتلات الاقتصادية بالغربية

شارك النائب محمد شعيب، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، في الاجتماع الموسع الذي عقده اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، لتدشين مبادرة تطوير التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، والتي انطلقت بقطاع الكتان كنموذج أولي لدعم أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.

وجاءت مشاركة النائب محمد شعيب ضمن حضور موسع ضم القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب كبار مزارعي ومصنعي وتجار الكتان، في إطار العمل على وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وتعظيم العائد الاقتصادي منه.

وأكد شعيب أهمية هذه المبادرة التي تمثل خطوة جادة نحو دعم التكتلات الاقتصادية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن قطاع الكتان يعد من القطاعات الواعدة التي تمتلك فيها محافظة الغربية ميزات تنافسية كبيرة، سواء على مستوى الإنتاج أو التصنيع.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم المزارعين والصناعات المرتبطة بالمحاصيل الاستراتيجية، لافتًا إلى أن تطوير منظومة الكتان يتطلب تكامل الجهود بين الجهات التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمحصول وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأشار أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ إلى أهمية التوسع في إنشاء المعاطن والمصانع المتخصصة في تصنيع الكتان، بما يواكب حجم الإنتاج المتزايد، مع الالتزام بالحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات، إلى جانب تطبيق اشتراطات السلامة للحد من مخاطر الحرائق خلال موسم الحصاد والتخزين.

وأشاد شعيب بحرص محافظة الغربية على فتح حوار مباشر مع جميع الأطراف المعنية، والاستماع إلى التحديات على أرض الواقع، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة الجهود التي تستهدف تطوير القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المزارعين.