تسريب يكشف قدرات Oppo Find X9 Ultra قبل الإعلان الرسمي

تستعد شركة أوبو، لإطلاق هاتف Oppo Find X9 Ultra في 21 أبريل في عدة أسواق من بينها الصين، وسط ترقب واسع في فئة الهواتف الرائدة.

وقبل الإعلان المرتقب، ظهر الجهاز لفترة وجيزة في قاعدة بيانات China Telecom، قبل أن يتم حذف الصفحة لاحقا، إلا أن لقطات الشاشة المتداولة كشفت عن مواصفات وتصميم الهاتف بشكل شبه كامل.

مواصفات قوية وشاشة متطورة



تشير التسريبات إلى أن هاتف Oppo Find X9 Ultra، سيأتي بشاشة OLED قياس 6.78 بوصة بدقة 3168×1440 بكسل، مع توقعات بدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز.

ومن ناحية الأمان، يرجح أن يعتمد على مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج أسفل الشاشة، مع واجهة ColorOS 16 المبنية على نظام أندرويد 16.

هاتف Oppo Find X9 Ultra

أداء رائد وبطارية ضخمة



سيعمل هاتف Oppo Find X9 Ultra، بواسطة معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، إلى جانب ذاكرة LPDDR5x وتخزين UFS 4.1، ما يضعه ضمن أقوى الهواتف من حيث الأداء.

كما تشير البيانات إلى بطارية بسعة 7050 مللي أمبير، مع دعم شحن سريع بقدرة 100 وات سلكيا و50 وات لاسلكيا.

نظام كاميرات متقدم للغاية

في جانب التصوير، من المتوقع أن يضم هاتف Oppo Find X9 Ultra كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، فيما يأتي في الخلف بنظام رباعي يضم مستشعرات بدقة 200 + 50 + 200 + 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر متعدد الأطياف بدقة 3.2 ميجابكسل.

وتكشف التقارير عن تفاصيل المستشعرات، حيث سيعتمد على مستشعر رئيسي Sony LYT-901 بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة واسعة جدا Sony LYT-600 بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة بيريسكوب OmniVision OV52A بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وعدسة بيريسكوب أخرى من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل توفر تقريبًبا يصل إلى 10x.

كما يتوقع دعم ملحقات Hasselblad لتعزيز قدرات التقريب.

يتضمن الهاتف زرا مخصصا سريعا في الأسفل، إلى جانب زر “Snap Key” في الأعلى للوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي.

كما يتوقع أن يضم محرك اهتزاز خطي بمحور X، ومكبرات صوت مزدوجة، ومنفذ أشعة تحت الحمراء، مع تصنيفات مقاومة IP68 وIP69 وIP69K.

ويبلغ قياس الجهاز 163.04 × 76.91 × 9.15 مم، ويزن 238 جراما، وهو ما يعكس اعتماده على بطارية كبيرة ونظام كاميرات متطور.

سيطرح الهاتف بعدة خيارات من الذاكرة تشمل: 12+256 جيجابايت، 12+512 جيجابايت، 16+512 جيجابايت، و16+1 تيرابايت، مع دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية في النسخة الأعلى.

أما من حيث الألوان، فسيتوفر بألوان البرتقالي والبني، والأبيض، ومن المتوقع أن تكشف الشركة رسميا عن جميع التفاصيل خلال حدث الإطلاق، الذي سيحدد السعر والتوافر في الأسواق العالمية.