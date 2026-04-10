خلافات على الميراث.. القبض على شخصين تعديا على منزل شقيقهما في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص "يعمل خارج البلاد" من قيام أشقائه بالتهجم على مسكنه والتعدى بالضرب على والدته وزوجته وإجبارهما على ترك مسكنهما بدمياط.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر سعد بدمياط من (زوجة ووالدة "القائم على النشر")، بتضررهما من أخين له "غير أشقاء (عاملان - مقيمان بدائرة المركز) لقيامهما بالتعدى عليهما بالسب وإتلاف محتويات مسكنهما لخلافات بينهم حول الميراث.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.