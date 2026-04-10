الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة يطلق النسخة الخامسة من مؤتمره السنوي

ينظم الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر EPSF Conference، وسط توقعات بأن يشهد الحدث حضورًا واسعًا ومشاركة مميزة من طلاب وخبراء المجال الصيدلي، في إطار سعي الاتحاد لتطوير تجربة المؤتمرات الطلابية في مصر.

ويأتي تنظيم المؤتمر استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها النسخ السابقة، حيث سجلت النسخة الماضية مشاركة تجاوزت 1000 طالب، إلى جانب حضور أكثر من 95 شخصية عامة، بدعم من عدد من الشركاء والرعاة، ما ساهم في تقديم تجربة متكاملة على المستويين العلمي والتنظيمي.

وشهدت الدورات السابقة مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال الطبي والصيدلي، إلى جانب التعاون مع جهات دولية ومحلية، من بينها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ووزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية، بما أسهم في دعم المحتوى العلمي وتعزيز مصداقية المؤتمر.

وحقق المؤتمر انتشارًا ملحوظًا، حيث حظي بأكثر من 120 ظهورًا إعلاميًا مباشرًا، إضافة إلى ما يزيد على 200 تغطية إعلامية بعد الحدث، فضلًا عن أكثر من 300 تغطية قبل انطلاقه، ما عزز من مكانته كأحد أبرز الفعاليات الطلابية في مصر.

ومن المنتظر أن تقدم النسخة الخامسة تجربة أكثر تطورًا، من خلال جلسات تفاعلية ومساحات للنقاش، تتيح للطلاب فرصة أكبر للتواصل المباشر مع الخبراء والتعرف على متطلبات سوق العمل في المجال الصيدلي.

ويؤكد منظمو المؤتمر أن الحدث هذا العام لن يقتصر على كونه تجمعًا علميًا، بل يستهدف تقديم تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الصيادلة القادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي.

ويترقب المشاركون الإعلان عن باقي تفاصيل المؤتمر خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة من الترقب لما سيحمله الحدث من مفاجآت وتنظيم مختلف يعكس تطور دور الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة في دعم طلاب المهنة.