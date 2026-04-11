قيادي بالحرية المصري: عيد القيامة رسالة محبة توحّد المصريين وتجدد روح الوطن

تقدّم المهندس محمد رشيدي، القيادي بحزب الحرية، بخالص التهاني وأصدق الأمنيات إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جميع الإخوة المسيحيين في مصر وخارجها بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن بالخير والسلام والاستقرار.

وأكد رشيدي أن عيد القيامة ليس مجرد مناسبة دينية، بل هو رمز حي لقيم المحبة والتسامح والانتصار للحياة، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة العظيمة تعكس جوهر الشخصية المصرية القائمة على التآخي والتكاتف، وتُعزز من وحدة الصف الوطني في مواجهة مختلف التحديات.

وأوضح أن المصريين، عبر التاريخ، قدموا نموذجًا فريدًا في التعايش المشترك، حيث تتجسد في أعيادهم ومناسباتهم روح الوحدة الحقيقية التي تُعد حجر الأساس لبناء مستقبل قوي ومستقر.

واختتم رشيدي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل دائمًا أرض المحبة والسلام، وأن تماسك شعبها هو سر قوتها، متمنيًا أن تدوم أواصر الأخوة بين جميع أبناء الوطن، وأن تنعم البلاد بمزيد من الأمن والازدهار.