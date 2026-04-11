محمد ثروت وحمادة هلال يضيئان احتفالية دعم أطفال “طيف التوحد”

في ليلة إنسانية بامتياز احتضنها التجمع الخامس، شارك الفنان محمد ثروت في احتفالية كبرى لدعم الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والمتخصصين في التربية الخاصة، وسط أجواء ركزت على أهمية التوعية والدمج المجتمعي.

وعبّر محمد ثروت عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث الإنساني، مؤكدًا أن التغيير الحقيقي يبدأ من الوعي.

وقال: "التوعية هي الخطوة الحقيقية الأولى لمساندة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم، وتغيير نظرة المجتمع لهم هو ما يسمح بدمجهم بشكل طبيعي ومنحهم الحياة التي يستحقونها".

احتفالية طيف التوحد

وشهدت الاحتفالية لحظة مؤثرة مع إطلاق أغنية "كنت واحد من كتير" بصوت الفنان حمادة هلال، والتي عبّرت كلماتها عن العالم الداخلي لأطفال التوحد، وجاء فيها: "كنت واحد من كتير.. كلنا في نفس المصير.. محبوسين جوة السكوت.. نترعب لو يعلى صوت.. توهة جوة خيال كبير"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وأقيمت الفعالية برعاية وإشراف الدكتورة دينا مصطفى، خبيرة تحليل السلوك التطبيقي (ABA)، والتي تمتلك مسيرة أكاديمية ومهنية ممتدة بين جامعات القاهرة وفلوريدا والأميرة نورة، إلى جانب مساهماتها في تأسيس مراكز متخصصة للتربية الخاصة على المستوى الدولي.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم سامح حسين، بشرى، حمزة العيلي، سوزان نجم الدين، وفريق بلاك تيما، إلى جانب الإعلاميين مدحت شلبي، مي حلمي، أحمد يونس، وأحمد عز، فضلًا عن مشاركة الموزع الموسيقي أحمد عادل، والصحفية نور طلعت،والصحفية علا رضوان.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار دعم قضايا ذوي التوحد وتعزيز مفهوم الدمج المجتمعي، من خلال التعاون بين الفن والخبرة العلمية، بهدف تحسين جودة حياة الأطفال وأسرهم وتسليط الضوء على قدراتهم وإمكاناتهم.