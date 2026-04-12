تصعيد دموي في لبنان .. 254 شهيدا في أعنف غارات إسرائيلية منذ بداية الحرب

شهدت لبنان واحدة من أعنف موجات التصعيد العسكري، بعدما أسفرت غارات إسرائيلية مكثفة عن استشهاد 254 شخصًا وإصابة أكثر من 1100 آخرين، بحسب ما أعلنته فرق الدفاع المدني.





الضربات الجوية استهدفت مناطق متعددة، من بينها بيروت والبقاع وجنوب لبنان، حيث نفّذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 غارة في وقت قصير، قال إنها موجهة ضد مواقع تابعة لحزب الله.





وتُعد هذه الهجمات من أكبر العمليات العسكرية منذ بداية التصعيد الحالي، حيث تسببت في دمار واسع بالمباني السكنية والتجارية، وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.





وأثارت هذه التطورات موجة إدانات دولية واسعة، إذ وصفت الأمم المتحدة الخسائر البشرية بأنها “صادمة”، مطالبة بفتح تحقيقات عاجلة بشأن استهداف مناطق مدنية.





يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، خاصة مع استمرار الضربات المتبادلة والتوترات بين إسرائيل وحزب الله، وسط تحذيرات من تحول الأزمة إلى حرب إقليمية شاملة.



