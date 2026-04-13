طقس شم النسيم.. أجواء ربيعية مستقرة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

رحمة سمير

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم أجواءً ربيعية مستقرة تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، مع استمرار الارتفاع النسبي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضح "القياتي"، خلال مداخلة له في برنامج صباح الخير يا مصر، أن الطقس يميل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يصبح معتدلًا إلى مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، على أن تعود الأجواء للاعتدال وتميل للبرودة ليلًا.

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو 3 إلى 4 درجات، حيث تسجل القاهرة الكبرى نحو 28 درجة مئوية للعظمى، بينما تصل إلى 33 درجة في جنوب الصعيد، مؤكدًا أن الطقس مناسب للخروج والتنزه، خاصة خلال فترات الصباح والمساء.

وأضاف أن الأجواء تكون مشمسة أغلب فترات النهار مع غياب السحب، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مع نشاط رياح معتدلة على معظم المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال بشكل محدود في أقصى غرب البلاد، دون تأثير يُذكر على باقي الأنحاء.

كما لفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، مع ارتفاع طفيف في الأمواج ببعض مناطق البحر الأحمر، مشددًا على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، خاصة في المناطق المكشوفة.

واختتم حديثه بالتأكيد، أن الأجواء الحالية تُعد مثالية للاحتفال بشم النسيم، مع الالتزام بالإرشادات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

