هجوم إسرائيلي على مركز للصليب الأحمر اللبناني واستشهاد شخص

أسفر هجوم إسرائيلي على مركز للصليب الأحمر اللبناني في مدينة صور بجنوب لبنان اليوم الاثنين عن مقتل شخص وإلحاق أضرار بمركبات إسعاف.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، استهدفت الغارة المركز خلال نقل أحد الجرحى، مما أدى إلى مقتله وتضرر عدد من سيارات الصليب الأحمر.





يأتي هذا بينما قُتل خمسة أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية متفرقة اليوم على عدة قرى في جنوب لبنان.





و أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن الغارات على بلدة البازورية، والتي بلغت حتى فجر اليوم تسع غارات، أدت إلى سقوط قتيل وتسعة جرحى. وأضافت أن أعمال البحث لا تزال قائمة عن جرحى أو قتلى في حين تعرضت منازل لأضرار جسيمة.





وأشارت الوكالة إلى مقتل شاب صباح اليوم في غارة على النبطية الفوقا، وآخر في غارة على صير الغربية، واثنان في غارة على شوكين منتصف الليلة الماضية.