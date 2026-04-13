باكستان واليابان تبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة ومحادثات إسلام آباد الأخيرة

بحث رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم /الاثنين/ مع رئيسة وزراء اليابان سناي تاكايتشي ، هاتفيا ، تطورات الأوضاع الحالية في المنطقة ومحادثات إسلام آباد التي عقدت مؤخرا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأعربت تاكايتشي - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية - عن دعم اليابان الكامل لعملية السلام وأهميتها للاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي.

كما أشادت بالدور الدبلوماسي الذي اضطلعت به باكستان في تيسير وقف إطلاق النار وإجراء محادثات بين واشنطن وطهران.

بدوره، أكد شهباز شريف أن باكستان ستواصل جهودها لضمان استمرار وقف إطلاق النار كما أعرب عن امتنانه للوفدين الأمريكي والإيراني على مباحثاتهما الموسعة التي عقدت في إسلام آباد.

وأعرب شهباز شريف عن رغبته في تعزيز التعاون الثنائي بين باكستان واليابان، وهو ما لاقى ترحيبا من تاكايتشي حيث اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الوثيق.