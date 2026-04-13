ياسين الملاح أفضل لاعب فى مباراة حرس الحدود وفاركو

حصل ياسين الملاح لاعب وسط نادي فاركو على جائزة رجل مباراة فريقه أمام حرس الحدود بالجولة الرابعة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز، على ستاد الجيش ببرج العرب.

وقلب فاركو الطاولة على حرس الحدود وحول تأخره إلى الفوز بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد برج العرب فى الجولة الـ25، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح حرس الحدود التهديف في الدقيقة 5، عن طريق محمد حمدي زكي.

وأدرك فاركو هدف التعادل في الدقيقة 79، عن طريق محمود عبد الحليم.

وأضاف فاركو الهدف الثاني في الدقيقة 86، عن طريق ياسين الملاح.

وبهذه النتيجة يقفز فاركو إلى المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة في المجموعة الثانية ، وتراجع حرس الحدود إلى المرتبة الثالثة عشر وقبل الأخير برصيد 19 نقطة.