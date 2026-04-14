خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 864 منشأة مخالفة لإجراءات ترشيد الكهرباء
سقوط نصاب انتحل صفة موظف خدمة عملاء بنك للاستيلاء على أموال المواطنين
خسائر فادحة.. روسيا تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
دخل العناية للمرة الثانية.. تدهور الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم
الذروة الخميس.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الانخفاض
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة خطوة مهمة لإصلاح تشريعي متكامل
قوانين الأحوال الشخصية.. توجيهات الرئيس السيسي ثورة تشريعية لحماية الأسرة
بالتعاون مع خبير عالمي.. نجاح جراحة دقيقة بالوجه والفكين بمستشفى المحلة العام
وزير الخارجية يلتقى برئيس جمهورية تتارستان لبحث تعزيز التعاون الثنائي
مصدر لبناني يكشف الهدف من المفاوضات مع الاحتلال في واشنطن
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية وتتارستان
وزير الخارجية السوداني يتفقد سير إمتحانات أبناء الجالية بالقاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المستلزمات الطبية تبحث أزمة فروق الأسعار مع «الشراء الموحد»

محمد عبدة
محمد عبدة
ولاء عبد الكريم

تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا الإثنين المقبل، يحضره الدكتور عمرو جاد نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وذلك لمناقشة ملف توريدات المستلزمات الطبية للهيئة خلال الفترة المقبلة.

وصرح محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، بان اجتماع مجلس إدارة الشعبة سيحضره أيضا عدد كبير من موردي هيئة الشراء الموحد أعضاء الشعبة، وذلك لمناقشة موقف التوريدات والأصناف والكميات التي سيتم توريدها للهيئة والمسئولة عن تلبية احتياجات جميع المستشفيات العامة والجامعية ومستشفيات ومراكز هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل.

وقال إن هناك مخاوف حقيقية من حدوث نقص في التوريدات للهيئة في ظل الأعباء المتزايدة التي يتحملها أعضاء الشعبة من تجار ومصنعي المستلزمات الطبية بسبب الأوضاع غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط والتي تلقي بظلالها علي أسعار صرف عملتنا الوطنية، وبالتالي ترفع تكاليف الإنتاج والاستيراد لكثير من السلع والخدمات، خاصة أن الموردين ملتزمون بعقود مع الهيئة بأسعار قبل اندلاع حرب إيران وارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما يتطلب إعادة نظر في تلك العقود وتعديل أسعار التوريد حتي يتمكن أعضاء الشعبة من الالتزام بها وبالكميات المطلوبة في أسرع وقت، ولذا نأمل في تدخل رئيس مجلس الوزراء لإصدار تعليماته بتعديل أسعار التوريد وتعويض الموردين عن تلك الفروق بين أسعار التوريد والتكلفة الحقيقية حاليا.

وحول العلاقات مع هيئة الشراء الموحد أشاد رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالتحسن الملحوظ في سداد مستحقات الموردين حيث انخفضت مديونيتهم لدي الهيئة من نحو 14 مليار جنيه قبل عام إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيه حاليا، مع انتظام نسبي في عمليات سداد قيمة التوريدات الجديدة، حيث تتراوح فترات صرف المستحقات حاليا بين 90 إلى 120 يوما من تاريخ التوريد، وهو ما يعكس تحسنا نسبيا في إدارة المنظومة المالية داخل القطاع.

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

القبض على صاحب مكتب مقاولات تعدى على شخص بالضرب

أوهمه بشراء منتجات بأسعار مخفضة.. القبض على شخص نصب على طالب بالجيزة

خلافات حول الميراث.. الداخلية تكشف حقيقة التعدى على سيدة بالقليوبية

سر ورق الكرنب على الثدي والرأس والقدم ..شاهدى ماذا يحدث لجسمك؟

سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة.. وصفة خطيرة لتحضيرها في البيت مثل المطاعم

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

تأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات حكومية في الجيزة

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

