محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية ومدينة المستقبل

تفقد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا، مدينة أبوصوير، منطقة روض إسكندر، قرية الواصفية، ومدينة المستقبل بمركز ومدينة أبوصوير، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الإسماعيلي.

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته، بتفقد مدينة أبوصوير لمتابعة حالة الشارع بالمدينة ومدى التزام المحال العامة بأحكام القانون، بالإضافة لمتابعة مشكلات الصرف الصحي والرصف بها.

تلا ذلك، وفي استجابة لشكوى مواطن من تراكم مياه الصرف الصحي، تفقد منطقة عمارات روض إسكندر لبحث الشكوى ميدانيًّا، حيث وجه المحافظ بسرعة إنهاء المشكلة عن طريق سيارات الكسح، ووضع آلية لعدم تكرار المشكلة مرة أخرى، بجانب بحث مشكلة عبور المواطنين بالمنطقة لخط السكة الحديد وما يشكله من خطورة على أرواح المواطنين، مشددًا على الاهتمام بمستوى النظافة العامة بالمنطقة ومتابعة مخالفات البناء أولًا بأول.

ثم تفقد "حسب الله" قرية الواصفية، لمتابعة مستوى الخدمات العامة المقدمة لمواطني القرية، أسعار أسطوانات البوتاجاز، ومخالفات البناء، مشددًا على التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بالقرية، ورفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته بمركز ومدينة أبوصوير، بتفقد مدينة المستقبل لمتابعة سير العمل بالمدينة، وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والأرصفة، بجانب متابعة الموقف التنفيذي لإزالة الإشغالات تمهيدًا لبدء أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات الأجرة بالمدينة.

وحرص محافظ الإسماعيلية خلال جولته، على الاستماع للمواطنين والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم للعمل على تلبيتها في إطار القانون والإمكانيات المتاحة للجهاز التنفيذي.

مؤكدًا على المتابعة الميدانية والمستمرة لسير العمل بكل قرى مركز ومدينة أبوصوير بشكل أسبوعي، وتوفير كل الإمكانيات لرؤساء القرى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع إثابة المتميزين واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.