تعاون مشترك بين الأزهر ومديرية التضامن الاجتماعي وانطلاق دورات تدريبية للحجاج

​زار وفد من قيادات الأزهر الشريف بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، يتقدمه الشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والشيخ عبد الحكيم سلطان مدير عام وعظ مطروح، وإلهام جلال، مسئول الإعلام بالمنطقة، مقر مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم التهنئة لمدير المديرية الجديد بمناسبة توليه مهام منصبه الرسمي.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص المؤسسة الأزهرية على مد جسور التواصل مع كافة مؤسسات الدولة التنفيذية لخدمة المجتمع المطروحي وتعزيز روح التعاون المشترك في المجالات التوعوية والإنسانية.

​وشهد اللقاء مناقشة موسعة حول آليات التنسيق بين منطقة مطروح الأزهرية وبين مديرية التضامن الاجتماعي لتنفيذ مبادرات مجتمعية تستهدف نشر الفكر الوسطي وتقديم الدعم الديني والاجتماعي لمختلف الفئات من خلال القوافل المشتركة والندوات التثقيفية التي تعالج القضايا الظاهرة على الساحة المجتمعية بما يضمن ترسيخ قيم المواطنة والتكافل بين أبناء المحافظة.

​وفي سياق متصل واستعدادا لقرب موسم الحج المبارك اتفقت القيادات خلال اللقاء عن تنظيم دورات تدريبية وفقهية مكثفة للحجاج المسجلين عبر مديرية التضامن والجمعيات الأهلية حيث يتولى الأزهر بمطروح شرح المناسك والخطوات العملية لأداء الفريضة والإجابة على كافة التساؤلات الشرعية التي تضمن للحجاج أداء نسكهم بيسر وطمأنينة وفق صحيح الدين مع تقديم كافة الإرشادات السلوكية اللازمة لضمان سلامة الحجيج خلال الرحلة المقدسة.