الأرصاد عن حالة الطقس غدا: حار نهارا معتدل ليلا والصغرى بالقاهرة 20
ترامب: استئناف المحادثات مع إيران في باكستان خلال اليومين المقبلين
محمد محيي مفاجأة المسلسل | اللعبة الحلقة 3 .. تفاصيل وسردية كوميدية مثيرة
ترامب : أميل للذهاب إلى باكستان لإجراء محادثات جديدة بشأن إيران
حصار بحري غير مسبوق .. 15 سفينة أمريكية تضيق الخناق على إيران
تحت مشيئة الله.. خالد الجندي: الانتـ.ـحار ذنب عظيم لكن لا يُحكم على مرتكبه بالكفر
إعلانات مضللة .. بيان تحذيري من العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
وزير الخارجية الأمريكي يستقبل السفيرين اللبناني والإسرائيلي في أول محادثات مباشرة منذ عقود
كيميتش يشعل حماس الجماهير .. بايرن ميونخ يستنفر أنصاره قبل موقعة ريال مدريد
شركة فرنسية عملاقة تعتزم الاستثمار باستكشاف الغاز غرب البحر المتوسط
الأرصاد تحذر من موجة حارة وتذبذب في درجات الحرارة غدا
تحت الـ 52.50 .. انخفاض أسعار صرف الدولار مساء اليوم
أخبار العالم

نيجيريا تخفض الرسوم الجمركية على الغذاء والمركبات لدعم الاقتصاد وكبح التضخم

أ ش أ

 أعلنت الرئاسة النيجيرية، اليوم أن البلاد ستخفض الرسوم الجمركية على الغذاء والمركبات والمدخلات الصناعية اعتبارًا من 1 يوليو، في إطار سعي أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان إلى كبح التضخم وتخفيف ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويشمل القرار تخفيضات كبيرة في الرسوم على الأرز والسكر وزيت النخيل والمركبات الخاصة ومواد البناء، مع إعفاءات كاملة للمركبات الكهربائية وحافلات النقل الجماعي وآلات التصنيع، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي أفريكا" الاقتصادية.

ووفقًا لمنشور صادر عن مركز الإعلام التابع للرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، ستنخفض الرسوم على المركبات الخاصة إلى 40%، وعلى الأرز بكميات كبيرة إلى 47.5%، وعلى قصب السكر الخام إلى ما بين 55% و57.5% بدلًا من 70%، كما سيتم خفض الرسوم على زيت النخيل إلى 28.75% بدلًا من 35%.

وقالت الحكومة النيجيرية إن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود مالية أوسع للحد من التضخم وخفض تكاليف الأسر وتقليل أسعار مدخلات الإنتاج للشركات.

وقال وزير المالية النيجيري والي إدون إن الحكومة ستسعى للحصول على دعم مالي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع، في ظل ارتفاع تكاليف الوقود محليًا نتيجة الحرب في إيران، مما يزيد من تعقيد مسار الإصلاح الجاري.

وأضاف إدون أنه منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار البنزين بأكثر من 50% لتصل إلى نحو 1,330 نايرا للتر، بينما ارتفع سعر الديزل بأكثر من 70% ليبلغ نحو 1,550 نايرا، مما يضغط على قطاعات النقل والتصنيع والأعمال الصغيرة.

