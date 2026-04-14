وزيرا خارجية الصين وروسيا يناقشان الصراع الأمريكي الإيراني والأزمة الأوكرانية

أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، ونظيره الروسي سيرجي لافروف، أن الوضع الدولي الراهن يشهد اضطرابات حادة، وأن خطر الهيمنة الأحادية قد تفاقم، وأن قضية السلام والتنمية البشرية تواجه تحديات جسيمة.

جاء ذلك خلال لقائهما في بكين أثناء زيارة لافروف للصين، اليوم الثلاثاء، حيث تبادلا وجهات النظر حول الاستعدادات للقاء المرتقب بين الرئيسين الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين خلال العام الجاري، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وتناول الوزيران بالتفصيل قضايا دولية وإقليمية ذات اهتمام مشترك، ومن بينها الصراع الأمريكي الإيراني، والوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك الأزمة الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الصيني إنه في ظل بيئة خارجية معقدة ومتقلبة ظلت العلاقات الصينية الروسية راسخة، وظل التعاون في مختلف المجالات قويا، وذلك بفضل الرعاية الشخصية والتوجيه الاستراتيجي لرئيسي الدولتين.

وأشار وانج إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الثلاثين لتأسيس الشراكة الاستراتيجية التنسيقية بين الصين وروسيا، والذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي بينهما، مؤكدا ضرورة أن تعمل الصين وروسيا على تفعيل التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا الدولتين، وأن ترتقيا بالشراكة الاستراتيجية التنسيقية والتعاون المتبادل المنفعة في مختلف المجالات إلى مستوى أعلى.

كما أكد وانج ضرورة تعزيز التعاون في إطار المنظمات متعددة الأطراف كالأمم المتحدة، وأن تعمل الدولتان معا للحفاظ على زخم الوحدة بين دول البريكس، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لدول الجنوب العالمي.

ودعا وانج إلى مواصلة التنسيق الاستراتيجي بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، والتعاون في تطبيق التعددية والأخلاق الدولية، والعمل معا على دفع عملية التعددية القطبية العالمية.

ومن جانبه، أعرب لافروف عن استعداد روسيا للعمل مع الصين للحفاظ على تبادل وثيق رفيع المستوى، وتعميق التعاون العملي، وتحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للطرفين.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الوضع الدولي الراهن يواجه تحديات جسيمة، وأن بعض الدول تسعى لتشكيل "دوائر مصغرة" لاحتواء روسيا والصين.

ودعا لافروف البلدين إلى التوافق التام مع سلسلة المبادرات العالمية التي اقترحتها الصين، والحفاظ على التنسيق والتعاون على الصعيد متعدد الأطراف وفي الشؤون الدولية والإقليمية، وحماية مصالحهما الوطنية، والعمل معا على صون أمن واستقرار النظام الدولي.

وبعد محادثاتهما، وقع الجانبان معا خطة التشاور لعام 2026.

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

أثناء خضوعها للكشف.. طالبة تتهم ممرض بالتحرش في مستشفى بالشيخ زايد

ملابسات مصرع نزيل في حريق مركز لعلاج الإدمان بالوراق

فتاة تنهى حياتها بقرص غلة بالقليوبية

لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية يقلل خطر الزهايمر بنسبة 55%.. دراسة تكشف مفاجأة

لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟

هل يساعد الترمس على إنقاص الوزن؟.. كل ما تريد معرفته عن فوائده وأضراره

فوائد تناول الترمس

بعد أكل الرنجة والفسيخ.. كيف تتخلص من احتباس السوائل؟

طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن.. خطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

كريمة أبو العينين تكتب : أنا مسيحى

د . محمد عسكر يكتب : السوشيال ميديا وصناعة سرديات قتل النفس

د. عادل القليعي يكتب: هل هناك مبرر لإيذاء النفس ؟

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

