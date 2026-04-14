وزير الخارجية يبحث مع المدير العالمي لقطاع المياه بالبنك الدولي تعزيز التعاون في قضايا المياه والتنمية

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع ساروج جها المدير العالمي لقطاع المياه بمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج -خلال اللقاء الذي تم على هامش المشاركة في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي- عن التطلع لتعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه، مشيراً إلى تدشين الآلية المصرية لتمويل المشروعات في حوض النيل.

واستعرض التحديات المائية التي تواجهها مصر، في ظل ندرة الموارد المائية، منوهاً إلى حرص الدولة على التعامل مع تلك التحديات من خلال تبني الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية، التي تتضمن رؤية شاملة ومشروعات مبتكرة لترشيد استخدامات المياه، والتوسع في إعادة استخدام المياه، إلى جانب تحديث أساليب الري في القطاع الزراعي.

وأكد وزير الخارجية أن مصر لطالما شددت على أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، والتمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل، والترحيب بالخطوات المتخذة في العملية التشاورية بمبادرة حوض النيل بما يحقق المصلحة المشتركة لدول حوض النيل وفقا للقانون الدولي.