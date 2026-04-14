أستراليا ورابطة العالم الإسلامى تبحثان التعاون المتبادل

بحث رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أهمية التعاون المتبادل بمدينة سيدنى الأسترالية.

شهد اللقاء حوارًا موسعا حولَ أهمية تماسك التَنوع المُجتمعي من خلال الاحترام والتعاون المتبادَل، مع التأكيد على أهمية تعزيز الصداقة بين الأُمم والشُّعوب عبر المُبادرات النَّوعيّة، وتنشيط دَور مظماتِ الأُمَم المتحدة في هذا الشأن، مع الإشادة بنماذج التّعايُش الأسترالي بمختلف تنوعِه، والدَور المتميز في دعْمه وترسيخه،حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".