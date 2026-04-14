محامٍ بالنقض : تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة لحماية الطفل

رحّب وليد زهران، المحامي بالنقض بالحراك الجاري لتعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أنه من أوائل الداعين لإصلاحه منذ سنوات بهدف تحقيق التوازن داخل الأسرة وحماية الطفل باعتباره الطرف الأضعف.

وقال وليد زهران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “اون”، أن التعديلات المقترحة تشمل خفض سن الحضانة، وتنظيم حق الرؤية، مع فصل النفقة عن حق التواصل بين الأبناء ووالديهم.

وتابع المحامي بالنقض، أنه لا بد من إعادة تنظيم منظومة الحضانة بما يضمن العدالة بين الطرفين، مع منح كل ذي حق حقه داخل إطار قانوني يحقق مصلحة الطفل أولاً.