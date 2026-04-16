بيطري الغربية: تحصين 150 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام

أكدت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم الخميس، 150 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2026 والتى تستمر حتى تحقيق المستهدف.

بيطري الغربية



وأشارت مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 174 ألف و697 حيوان من الأبقار والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، لافته إلى أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تحصين المواشي



وناشدت المديرية، المربين بالتعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجان ثابتة متمركزة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، أو المتنقلة من باب إلي باب، وأن التحصينات آمنة وفعالة.