مطبوعات بدون ترخيص.. القبض على مدير مطبعة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة ومصنع "بدون ترخيص" بالجيزة وبحوزته 12 آلف مطبوع تجارى بدون تفويض.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة ومصنع لتصنيع وطباعة الكرتون"بدون ترخيص") كائنين بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وضبط المدير المسئول ، وبحوزته (12 آلف مطبوع تجارى بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





