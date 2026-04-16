رئيس هيئة قناة السويس يتفقد بناء قاطرات عزم ويتابع بناء سفن الصيد رزق



تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خط إنتاج القاطرات الجديدة من طراز "عزم" بقوة شد 90 طنًا التي يتم بناؤها لصالح الهيئة بمصنع مصر للقاطرات بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، حيث كان في استقباله السيد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من قيادات الشركة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين الصناعة البحرية وتطوير وتحديث الأسطول البحري للهيئة.

شملت الجولة تفقد ٦ قاطرات من طراز "عزم" يتم استكمال بناؤهم وذلك بعد تسليم ٤ قاطرات بالفعل من ذات الطراز ضمن التعاقد مع الهيئة علاوة على متابعة أعمال تجميع البلوكات لثلاث قاطرات جديدة من ذات الطراز للتصدير.

في مستهل جولته، حرص الفريق أسامة ربيع على متابعة مستجدات أعمال تجهيز مصنعي الفايبر جلاس بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، كما تعرف على مستجدات أعمال بناء عدد من القوارب المصنوعة من الفايبر الجلاس حيث انتهت أعمال بناء بدن 3 لنشات رحلات لخدمة أغراض السياحة البحرية والنيلية ويتم حالياً العمل على استكمال أعمال تركيب الأجهزة الملاحية والمحركات وأعمال الدهانات الخارجية.

كما تابع رئيس الهيئة مستجدات أعمال بناء سلسلة من ١٢ سفينة الصيد أعالي البحار من طراز "رزق"وفق التكنولوجيا الأحدث عالمياً حيث انتهت أعمال بناء البدن بأربع سفن وإنهاء تركيب المعدات الميكانيكية بإثنين منهما فيما يجري العمل على إنهاء بدن سفينة صيد خامسة تتطابق مواصفاتهم الفنية مع المواصفات الفنية لسفينة الصيد رزق ١ التي تعمل حالياً في صيد الأسماك باستراليا.

وخلال جولته، تعرف رئيس الهيئة من السيد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر على مستجدات أعمال تطوير البنية التحتية بالشركة حيث انتهت أعمال التشطيبات الداخلية للمبنى الإداري الملحق والذي سيفي بالاحتياجات الإدارية للشركة في ظل التوسعات الحالية والمستقبلية.

يتكون المبنى الإداري المُلحق من ثلاثة طوابق تضم مكاتب إدارية وغرف اجتماعات وقاعة مؤتمرات وجناح مخصص لاستقبال الزيارات الخارجية للعملاء.

وأثنى الفريق ربيع على معدلات الإنجاز الخاصة بأعمال تطوير البنية التحتية، ووجه بانتهاء أعمال التجهيزات اللازمة لتشغيل المبنى الإداري المُلحق في القريب العاجل، مع استكمال أعمال تركيب عدد ٢ ونش بساحة الترسانة بحمولة 50 طن للونش الواحد للمساهمة في تسريع وتيرة العمل في إتمام عمليات بناء الوحدات البحرية المُختلفة.

كما تعرف رئيس الهيئة على مستجدات أعمال تصنيع أتوبيس نهري سعة 60 شخص والذي يتم بناءه للعمل لصالح محافظة القاهرة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في خطوة جديدة للنهوض بأسطول النقل النهري المصري.

تمت أعمال التصميم الخاصة بالأتوبيس النهري بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وتتم أعمال البناء تحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية RINA، وبدأت بالفعل أعمال تقطيع وتشكيل الحديد ويجري حالياً بدء العمل في تجميع البلوكات المكونة للبدن.

يبلغ طول الأتوبيس النهري 19 متراً، وعرضه 5.5متراً، بقدرة 75 كيلو وات ويعمل بالطاقة الكهربائية.

عقب ذلك، اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة مع مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر وعدد من قيادات الشركة للوقوف على معدلات الإنجاز والجدول الزمني المُحدد لتدشين الوحدات البحرية الجديدة خلال الفترة المُقبلة.

ووجه الفريق ربيع باتباع كافة معايير الجودة، والالتزام بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال، وطالب بمراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتدريب المستمر للعمالة الفنية كما حثهم على استمرار العمل الجاد لاستكمال مخطط تطوير الشركة على النحو الأمثل.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس قطعت شوطاً كبيرًا نحو توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات الوطنية داخل القناة والموانئ المصرية وخدمة قطاعات النقل النهري والأ والانفتاح على السوق الخارجي للتصدير.

وأوضح رئيس الهيئة أن الدعم المتواصل والمتابعة الدورية من القيادة السياسية لجهود توطين صناعة الوحدات البحرية بالشراكة مع القطاع الخاص كان لها بالغ الأثر في دفع جهود توطين الصناعة في هذا القطاع الحيوي لآفاق أرحب واكتساب خبرات جديدة لم تكن موجودة من قبل أثمرت عن البدء في صناعة وحدات بحرية أكثر تعقيداً وفقاً للتكنولوجيا الأحدث عالمياً والتواجد على الساحة الإقليمية.



