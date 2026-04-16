تاخد كليته.. عصام عجاج يرد على مقترح حصول المطلقة على ثلث ثروة الزوج

أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أنه وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الخلع يمثل 87% من حالات الطلاق من عام 2000 حتى اليوم، وأن الـ13% المتبقية تكون طلاقًا للهجر أو طلاق الضرر أو الزواج من أخرى وغيرها.

وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك 10 حالات يحق للزوجة فيها أن ترفع قضية طلاق على زوجها، معلقًا: "عندنا أكسجين طلاق".

ولفت إلى أن هناك حالة خلع تقريبًا في كل مكان، بسبب كثرة حالات الخلع، وأنه يطالب مجلس النواب قبل إقرار القانون الجديد للأحوال الشخصية بمراجعة إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بخصوص حالات الطلاق والخلع وما يترتب على ارتفاعها بعد تعديل القوانين.

وأشار إلى أن هناك اقتراحًا من نائب يتسبب في زيادة حالات الطلاق، موضحًا أن هذا النائب يطالب بأن تحصل الزوجة على ثلث ما يملكه الزوج في حالة الطلاق، معلقا وهو غاضبًا :" ما تخد كليته بعد الطلاق".