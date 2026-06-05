بسبب دعم إسرائيل.. ناشط بولندي يصرخ في وجه وزير خارجية بلاده: لقد طفح الكيل | شاهد

واجه نشطاء مؤيدون للفلسطينيين، وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، خلال فعالية ترويجية لكتابه في كراكوف، متهمين بولندا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

وأظهرت لقطات من الفعالية نشطاء يقاطعون الوزير، ويرددون شعارات، ويطالبون بمحاسبة بولندا على دعمها السياسي والدبلوماسي لإسرائيل.

وصرخ ناشط بولندي في وجه وزير الخارجية سيمورسكي، بالقول : لا تفعلون شيئا لوقف الجرائم، مضيفا "لقد طفح الكيل".

Pro-Palestinian activists confronted Polish Foreign Minister Radosław Sikorski during a book promotion event in Kraków, accusing Poland of complicity in Israel’s genocide in Gaza.



Footage from the event showed activists interrupting the minister, chanting slogans and demanding… pic.twitter.com/nM69kry01e — The New Arab (@The_NewArab) June 5, 2026

وتعرض الشعب الفلسطيني في غزة على مدار أكثر من عامين، لإبادة جماعية من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي مارس أبشع صور الانتهاكات بحق كل الفئات في غزة، ودمر شتى مناحي الحياة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 72,956 شهيدا، و173,043 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت المصادر الطبية في غزة، في بيان أمس الخميس إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 947، وإجمالي الإصابات إلى 2,935، فيما جرى انتشال 781 جثمانا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.