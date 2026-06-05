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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب دعم إسرائيل.. ناشط بولندي يصرخ في وجه وزير خارجية بلاده: لقد طفح الكيل | شاهد

الناشط البولندي
الناشط البولندي
قسم الخارجي

واجه نشطاء مؤيدون للفلسطينيين، وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، خلال فعالية ترويجية لكتابه في كراكوف، متهمين بولندا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

وأظهرت لقطات من الفعالية نشطاء يقاطعون الوزير، ويرددون شعارات، ويطالبون بمحاسبة بولندا على دعمها السياسي والدبلوماسي لإسرائيل.

وصرخ ناشط بولندي في وجه وزير الخارجية سيمورسكي، بالقول : لا تفعلون شيئا لوقف الجرائم، مضيفا "لقد طفح الكيل".

وتعرض الشعب الفلسطيني في غزة على مدار أكثر من عامين، لإبادة جماعية من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي مارس أبشع صور الانتهاكات بحق كل الفئات في غزة، ودمر شتى مناحي الحياة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 72,956 شهيدا، و173,043 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت المصادر الطبية في غزة، في بيان أمس الخميس إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى  947، وإجمالي الإصابات إلى 2,935، فيما جرى انتشال 781 جثمانا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

دعم إسرائيل ضد غزة لقد طفح الكيل وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

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