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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القاهرة الإخبارية: الخارجية الروسية تشيد بجهود مصر لخفض التصعيد في الشرق الأوسط

مصر وروسيا
مصر وروسيا
رحمة سمير

قالت سلمى مروان مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الجميع يترقب كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية مونايا طليبة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه النسخة من المنتدى تشهد دورًا موسعًا للدبلوماسية الاقتصادية فيما يتعلق بإنشاء نموذج اقتصادي يقوم على التوسع في التجارة الدولية والاستثمار والطاقة، وذلك في ظل بنية اقتصادية ضاغطة نتيجة الأزمات والتحديات الجيوسياسية.

وتابعت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية أنه تم التحدث مع المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، التي أشادت بشكل خاص بالدور المصري في إيجاد حلول لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن تأكيد زاخاروفا جاء عقب التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن قوة العلاقات المصرية الروسية والجهود المشتركة لإيجاد حلول تتعلق بالنزاع الإيراني، فضلًا عن المشاورات التي يجريها الزعيمان معًا.

وأوضحت سلمى مروان أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي بشأن الحرب الروسية الأوكرانية قد تستحوذ على جانب من كلمته المرتقبة، خاصة في ضوء الدعوة المفتوحة التي وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد لقاء مباشر بين الجانبين بهدف إنهاء الحرب.

وتابعت أنه قد يتم الربط بين مضمون هذه التصريحات ومستجدات الحرب الروسية الأوكرانية التي استمرت لأكثر من أربع سنوات وتسببت في زيادة وتيرة العقوبات المفروضة على روسيا.


https://www.youtube.com/shorts/WqPNTKv9uK4 

القاهرة الإخبارية مصر تصعيد بالشرق الأوسط الشرق الأوسط الرئيس الروسي

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