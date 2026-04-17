شكاوى من غزو الذباب.. امنعي دخوله إلى المنزل بخطوات بسيطة وفعّالة

مع تزايد شكاوى المواطنين من انتشار الذباب خلال فترات ارتفاع الحرارة، خاصة في فصل الصيف، يبحث الكثيرون عن طرق فعالة لحماية المنازل ومنع دخول الحشرات بشكل متكرر.

ويؤكد خبراء الصحة العامة أن الوقاية تبدأ من داخل المنزل، من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تقلل من جذب الذباب وتمنع تكاثره.

أولًا: النظافة المستمرة

التخلص من القمامة يوميًا وعدم تركها داخل المنزل

غسل سلة المهملات بشكل دوري

تنظيف بقايا الطعام فورًا وعدم تركها مكشوفة

ثانيًا: سد منافذ الدخول

تركيب سلك شبكي على النوافذ والأبواب

التأكد من إغلاق الفتحات والشقوق الصغيرة

استخدام ستائر هوائية أو شبكية عند المداخل

ثالثًا: التعامل مع الطعام

تغطية الأطعمة جيدًا داخل المطبخ

عدم ترك الفاكهة مكشوفة لفترات طويلة

تنظيف الأسطح بعد الطهي مباشرة

رابعًا: وسائل طبيعية للطرد

استخدام الليمون مع القرنفل كطارد طبيعي للذباب

وضع النعناع أو الريحان في المطبخ

استخدام الخل المخفف في أماكن تجمع الذباب

يشدد الخبراء على أن الذباب لا ينجذب فقط للأوساخ، بل أيضًا للروائح وبقايا الطعام، لذا فإن الوقاية اليومية هي الحل الأفضل لتجنب انتشاره داخل المنزل.