محمد سلمان: "حرب الطاقة" تفرض واقعًا جديدًا .. والتوسع في المتجددة أصبح ضرورة

أكد المهندس محمد سليم سلمان، عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة، أن العالم دخل فعليًا مرحلة “حرب الطاقة”، مشيرًا إلى أن أسعار الطاقة لن تعود إلى مستوياتها السابقة في ظل التطورات الحالية.

وأوضح "سلمان" خلال حوار له ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية “Ten” أن خطط الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2022 لم تتحقق، ما يستدعي إعادة النظر في الاستراتيجية الحالية والتوسع بشكل أكبر في مصادر الطاقة النظيفة مثل الشمس والرياح، بدلًا من الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفوري الذي أدى إلى تضييق الرؤية في الإنتاج والتوزيع.



وشدد على أهمية نشر استخدام الطاقة الشمسية على أسطح المنازل والمستشفيات ودور العبادة والمدارس، لافتًا إلى أنه سبق أن تقدم بمقترح لإنشاء الشركة المصرية للطاقة المتجددة منذ عام 2014.



كما أشار إلى وجود فاقد فني في شبكات الكهرباء يتراوح بين 7 و8%، مؤكدًا ضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة، خاصة في ظل ما وصفه بتضارب المصالح داخل القطاع.