العمل: تدريب وتأهيل شباب من ذوي الإعاقة ضمن برنامج “الاستعداد للتوظيف”

شاركت وزارة العمل في تنفيذ الدورة الثانية من البرنامج التدريبي "الاستعداد للتوظيف"، بهدف تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى فرص عمل دامجة والانضمام إلى سوق العمل... ويأتي تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار الجهود المشتركة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرص مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل.

واستهدف البرنامج التدريبي الشباب من الجنسين من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية، خاصة من حملة المؤهلات العليا، حيث تضمن مجموعة من المحاضرات والأنشطة التدريبية التي ركزت على تنمية مهارات الاستعداد لسوق العمل...وشمل البرنامج حزمة من الموضوعات المهمة، من بينها التعريف بحقوق وواجبات العاملين وفق أحكام قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب التعريف بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها برامج التدريب المهني والتوجيه المهني والإرشاد الوظيفي...كما تناول التدريب مهارات إعداد السيرة الذاتية الاحترافية، وآليات البحث الفعّال عن فرص العمل، والتدريب على استخدام المنصات الإلكترونية المتخصصة في التوظيف، ومنها المنصة القومية للأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، ومنصة "وظّف"، إضافة إلى منصة LinkedIn، وغيرها من المنصات الرقمية التي تساعد الشباب على الوصول إلى فرص العمل والبرامج التدريبية المتاحة.

وخلال الفعاليات شاركت الدكتورة عطيات سيد أبوزيد ممثلة عن. زيارة العمل، في البرنامج وإلقاء المحاضرات الخاصة بالتعريف بأحكام قانون العمل وحقوق وواجبات العاملين،ونقلت تقدير وزير العمل حسن رداد، للجهود المبذولة في إعداد وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل الحديث، مؤكدة أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم باعتبارهم عنصرًا مهمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .كما ثمّنت التعاون المثمر بين الشركاء الدوليين والوطنيين والجهات الحكومية في ملف دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًة أن هذا التعاون يسهم في تعزيز قدراتهم ودمجهم في سوق العمل، بما يدعم تحقيق انتعاش اقتصادي شامل ومستدام ويوفر لهم فرص حياة كريمة.