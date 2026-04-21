قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك طلاب المدينة الجامعية وجبة العشاء ويستمع لمطالبهم

عبد الرحمن محمد

أجرى الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بالمدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر مساء أمس، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة الخدمات المقدمة لطلاب الجامعة المغتربين.

وتضمنت الجولة زيارة مطعم المدينة الجامعية، حيث اطمأن نائب رئيس الجامعة على جودة ومحتويات وجبة العشاء، وحرص على مشاركة الطلاب في توزيعها، والجلوس معهم للاستماع إلى مقترحاتهم وتطلعاتهم فيما يخص حياتهم الجامعية والمعيشية.

وسادت الجولة أجواء من الود، حيث استرجع الدكتور سيد بكري مع  الطلاب ذكرياته الشخصية حينما كان طالباً يسكن في نفس هذه الأماكن بكلية العلوم منذ عدة عقود، مؤكداً أن المدينة الجامعية هي البيت الثاني للطالب.

وشهدت الجولة استجابة فورية لمطالب الطلاب، حيث تواصل نائب رئيس الجامعة هاتفياً مع الدكتور عماد الصايغ، وكيل كلية التجارة، لنقل مقترحات طلاب الكلية إليه، ليفاجأ الطلاب بقدوم وكيل الكلية وانضمامه للجولة للاستماع إليهم مباشرة.

ووعد الدكتور سيد بكري بدراسة كافة المقترحات المقدمة والعمل على تنفيذها لضمان راحة الطلاب، معلناً عن توجه لتخصيص لقاء أسبوعي يجمع طلاب مختلف الكليات بعمدائهم لمناقشة كافة القضايا والاحتياجات بشكل دوري ومنتظم.

كما وجه نائب رئيس الجامعة بتوفير "صندوق للمقترحات" في المدينة الجامعية ليكون قناة تواصل دائمة تتيح للطلاب التعبير عن آرائهم، مؤكداً أنه سيتابع محتواه بنفسه وبشكل مستمر لضمان سرعة الاستجابة.

وفي ختام جولتة التي رافقه فيها أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، نقل الدكتور سيد بكري للطلاب تحيات واهتمام الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بملف المدن الجامعية وتوجيهاته بتذليل كافة العقبات أمامهم.

وحث نائب رئيس الجامعة الطلاب على ضرورة الجد والاجتهاد في تحصيل العلم، ليكونوا خير سفراء للأزهر ونافعين لوطنهم ودينهم، مشدداً على أن الجامعة تسخر كافة إمكاناتها من أجل تفوقهم الأكاديمي واستقرارهم النفسي والاجتماعي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

