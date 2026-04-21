جولة مفاجئة لنائبي رئيس جامعة الأزهر بمستشفيي الحسين والزهراء لمتابعة جودة الخدمات الطبية

أجرى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية مفاجئة شملت مستشفيي الحسين والزهراء الجامعيين بالقاهرة.

ورافقت نواب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتورة إيمان الشال، عميدة كلية طب البنات بالقاهرة، حيث شملت الزيارة التي تمت بعد منتصف الليل أقسام الطوارئ والاستقبال والرعاية المركزة، بهدف الوقوف على الجاهزية الفعلية للأطقم الطبية ومتابعة مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وجاء توقيت الجولة المفاجئة لضمان انتظام العمل وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، والتأكد من الالتزام التام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، وذلك في إطار رؤية الجامعة للتقييم المستمر لكافة قطاعاتها الميدانية.

وشدد الدكتور محمود صديق خلال الجولة على أهمية تقديم خدمة طبية لائقة وسريعة، خاصة للحالات الطارئة، مؤكداً ضرورة تذليل أي تحديات قد تواجه المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية.

وحرص المشرف العام على قطاع المستشفيات على فتح قنوات تواصل مباشرة مع المرضى وذويهم والاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، موجهاً بالاستجابة الفورية لكل ما من شأنه تحسين تجربة المريض داخل المنظومة الصحية للأزهر.

وأوضح "صديق" أن سلامة المرضى تأتي على رأس أولويات جامعة الأزهر، التي تسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانات والبيئة المناسبة للأطقم الطبية لتمكينهم من أداء رسالتهم الإنسانية والمهنية بكفاءة عالية.

وتأتي هذه الزيارات الميدانية ضمن خطة شاملة للمتابعة الدورية لمستشفيات جامعة الأزهر الخمس الموزعة بين محافظات القاهرة ودمياط وأسيوط، لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتطوير الخدمات العلاجية المقدمة.

وأكد نواب رئيس الجامعة أن هذه التحركات تأتي تنفيذاً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، بجعل المستشفيات الجامعية نموذجاً متميزاً في الرعاية المتكاملة.

وتهدف جامعة الأزهر من خلال هذه المتابعات المستمرة إلى دعم جهود الدولة المصرية في النهوض بالقطاع الصحي، وضمان وصول أفضل خدمة طبية ممكنة لجميع فئات المجتمع المصري بجودة وكفاءة عالمية.