أشرف حاتم يفوز بعضوية اللجنة المعنية بالصحة للاتحاد البرلماني الدولي

انتُخب النائب الدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب، لعضوية اللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك خلال مشاركته ضمن الوفد البرلماني المصري في أعمال الجمعية الـ152 التي عُقدت خلال الفترة من 15 إلى 19 أبريل 2026.

وجاء انتخاب حاتم بنظام الاقتراع الفردي، تقديرًا لمسيرته الممتدة في القطاع الصحي، سواء على المستوى التنفيذي حين تولى منصب وزير الصحة، أو على المستوى التشريعي خلال رئاسته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في الفصل التشريعي الماضي.

وتُعد اللجنة المعنية بالصحة إحدى أبرز أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي، حيث تضطلع بدور محوري في دعم البرلمانات حول العالم في تنفيذ الالتزامات الدولية المرتبطة بالصحة، إلى جانب إعداد مواد تدريبية وتنظيم جلسات استماع وزيارات ميدانية، فضلًا عن إصدار توصيات تعزز العمل البرلماني في القطاع الصحي. وتضم اللجنة 15 عضوًا يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات من قبل المجلس الحاكم للاتحاد.