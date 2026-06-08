الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات

أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس عددا من تقارير اللجان النوعية بالمجلس إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير بشان اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من النواب وتم مناقشتها باللجان النوعية التي أعدت بشأنها تقارير وأوصت فيها بالعديد من التوصيات :

وتضم التقارير ما يلي:

تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الاقتراحات برغبة المقدمين من:

النائب / عصام هلال، بشأن "دراسة إنشاء ونقل مقر الشهر العقاري الخاص بمدينة الحوامدية – محافظة الجيزة".

النائب / محمد حمزة، بشأن "تفعيل أحكام قانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وتعديل قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي (1432) لسنة 1996 – (1868) لسنة 2000".

تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من:

النائب / إيهاب زكريا عطا الله، بشأن "إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022".



تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبة المقدمة من:

النائبة/ مروة قصوة، بشأن "تعظيم الاستفادة من تركيب محطات الطاقة الشمسية على أسطح المباني السكنية وغير السكنية بنظام الاستهلاك الذاتي غير المرتبط بالشبكة"، والنائب / حسام سعيد عبد الفتاح علي، بشأن "التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية والمتجددة لمواجهة تحديثات سلاسل الإمداد وتعزيز الطاقة وتوفير العملة الصعبة"، والنائبة/ أميرة صابر محمد، بشأن "التحول إلى استخدام أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على الطرق الرئيسية والمحاور المرورية".

النائبة/ حنان وحدي، بشأن "ضرورة اتخاذ إجراءات ووضع سياسات لآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية".

النائب / عماد خليل كامل خليل، بشأن "وضع آليات تطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 36 لسنة 2026 الخاص بالإفصاح الكربوني وتأثيره في السوق المالي غير المصرفي".

تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من:

النائب / وليد التمامي:

"إنشاء كوبري جديد لمدينة السرو - محافظة دمياط".

"إنشاء محطة مياه شرب جديدة بمدينة السرو – محافظة دمياط".

"سرعة إنهاء توصيلات الصرف الصحي بقريتي الغوابين وكفر الغوابين مركز فارسكور – محافظة دمياط".

"إدراج خدمة الصرف الصحي بعزبة الشرقاوية – شاهين – أبو يوسف بقرية شرمساح مركز الزرقا – محافظة دمياط".

"استكمال مشروع الصرف الصحي بمدينة السرو – محافظة دمياط".

النائب / عادل عبد العظيم الحافظ، بشأن "استكمال تنفيذ محور أبو تيج وساحل سليم على النيل – محافظة أسيوط".

النائب / فايز أبو حرب، بشأن "معالجة وتحسين منظومة مياه الشرب في العريش والشيخ زويد - محافظة شمال سيناء".

تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة المقدمة من:

النائبة / نيفين فارس:

"بشأن تعديل شروط صرف حافز التعليم الإضافي".

"بشأن تغيير النظرة المجتمعية السلبية والصورة الذهنية السائدة عن التعليم الفني في مصر باعتباره قاطرة التنمية وتشجيع الشباب على الالتحاق به".

"سرعة إدخال وتفعيل خدمات الاتصالات داخل محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق".

النائبة / ولاء هرماس:

"مراجعة آلية تنسيق القبول بالجامعات لطلاب مدارس المتفوقين STEM".

"سرعة إدراج مشروعات إنشاء وتطوير عدد من المدارس ضمن خطة العام المالي الحالي".

"إنشاء مكتب بريد بقرية ميت عدلان – مركز بني عبيد – محافظة الدقهلية".

النائبة / هند جوزيف، بشأن:

- "تقسيم مدرسة بلوط الابتدائية إلى مدرستين إحداهما للبنين والأخرى للبنات".

- "نقل مجمع مدارس – مدينة القوصية إلى أرض التدريب المهني – محافظة أسيوط".

"بشأن وضع برامج محددة لرعاية الموهوبين والمبتكرين وتنمية قدراتهم داخل المدارس الحكومية".

النائب / نشأت حته، بشأن "إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مراكز مغاغة – بني مزار – العدوة – محافظة المنيا".

النائبة / أميرة صابر، بشأن "تعزيز آليات حماية الطلاب من الاعتداءات في المؤسسات التعليمية".

النائب / باسل عادل، بشأن "إقامة مبنى إضافي بمدرسة الروضة الإعدادية بمركز فاقوس – محافظة الشرقية".

النائب / محمود تركي، بشأن "تفعيل دور مجالس الآباء لدعم العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم".

النائب / ناجي الشهابي، بشأن "إصلاح منظومة مدارس الجمعيات التعاونية التعليمية المدارس القومية".

النائب / عبد الفتاح شحات، بشأن:

- "استكمال إحلال وتجديد وتنفيذ قرار بناء مدرسة بقرية الحسنية مركز أبو تشت محافظة قنا".

- "البدء في إنشاء المدرسة الثانوية بالكرنك والمدرسة الإعدادية بنجع سباق بمركز أبو تشت – محافظة قنا".

تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراحات برغبة المقدمة من:

النائب / عبدالله محمود الرفاعي عبدالحق، بشأن:

- "إحلال وتجديد ورفع كفاءة مراكز الشباب بعدد من قرى مركز قويسنا محافظة المنوفية".

- "إحلال وتجديد ورفع كفاءة مراكز الشباب بعدد من قرى مركز الباجور محافظة المنوفية".

النائبة / حنان وحدي، بشأن "إنشاء مركز شباب بقرية شبرا زنجي بمركز الباجور – محافظة المنوفية".

تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من:

النائبين / محمد وجيه عبد الله، والنائب سيد أحمد القاص، بشأن "إحلال وتجديد مستشفى شبراخيت المركزي – محافظة البحيرة".

محمد سليمان نوح مصطفى، بشأن "إنشاء مستشفى أبو حماد المركزي وإنشاء الوحدة الصحية بقرى منشأة العباسية بمركز ومدينة أبو حماد – محافظة الشرقية".

خالد محمد سعيد حسن، بشأن "إحلال الوحدة الصحية بقرية الصالحية القديمة – مركز فاقوس محافظة الشرقية وإنشاء مركز طبي بدلًا منها".

مصطفى محمد باز مصطفى، بشأن "إنشاء وحدة صحية بقرية الإحسانية – مركز ههيا – محافظة الشرقية".

محمد جمال محمد، بشأن "تطوير مستشفى العياط المركزي وتحويلها إلى مستشفى عام".

باسل محمد عادل، بشأن "توفير سيارة إسعاف مجهزة لخدمة سنهور المدينة بمركز دسوق – محافظة كفر الشيخ".

الضوي أحمد الضوي، بشأن "إلغاء الرسوم المفروضة على المرضى التي تمثل عبئًا ماديًا كبيرًا وتحسين أوضاع العاملين بهيئة الإسعاف".

بسمة محمد سمير، بشأن "إنشاء وحدة إسعاف جديدة بقرية أبو خليفة – مركز ومدينة القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية".

أحمد جمعة بدر نوح، بشأن "إعادة تقييم وتعديل المخطط الإنشائي للمبنى الجديد بمستشفى الحمام المركزي – محافظة مطروح لضمان مطابقته للاشتراطات الفنية والطبية المعتمدة".

صلاح ربيع عواد حسين، بشأن "حل بعض المشاكل في منظومة التأمين الصحي الشامل".

هند جوزيف أمين شحاتة، بشأن "توحيد رسوم الحصول على أكياس الدم بكافة المستشفيات الحكومية والجامعية وإيجاد آلية وحلول عاجلة لتوفيرها".