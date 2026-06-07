القصبي: مجلس الشيوخ قيمة وطنية وتاريخية واستعادته عززت المسار الديمقراطي

قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إن المجلس تم إلغائه في عهد الإخوان.

وأضاف: استطعنا استعادته لأنه يمثل قيمة نيابية و تاريخية عززت المسار الديمقراطي، و مازال يضم عقولا ومفكري الأمة و مداخلات النواب شيء مميز و نتمني أن يكون له صلاحيات اكثر مستقبلا .

وتابع :" نري جميعا الوضع العالمي و انشغالهم بنا و أعتقد أن الدولة المصرية لها شخصيتها و نحن نعمل في هذا الملف لأن لنا هوية و ارادة و توجه و قيادات الدولة لديها قناعة بدعم المواطن المصري.

و قال :" أمامنا محددات اقتصادية تجعلنا نفكر في الآليات التي ندعم بها المواطن اقتصاديا لأن جزء كبير من التحديات اقتصادي .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وبحضور أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة خطط المجلس ورؤيته المستقبلية