رئيس شباب النواب يكرم أبو ريدة والتوأم حسن..واتحاد الكرة يهديه تيشرت المنتخب الوطني

كرمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد مجاهد ، المهندس هاني ابو ريدة ، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم ، وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن .

جاء ذلك علي هامش اجتماع لجنة الشباب ، اليوم الثلاثاء ، لمناقشة استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم لمونديال كأس العالم 2026, وذلك بحضور جوهر نبيل وزير الشباب ، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.

وثمّن رئيس لجنة الشباب خلال التكريم التعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية، لدعم المنتخب مشيدا بالدور الذي يقوم به اتحاد الكرة والجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، إلى جانب الجهود المبذولة من الحكومة لدعم المنتخب الوطني خلال المرحلة الحالية.

من جانبه وجه المهندس هاني ابو ريدة ، التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن ،الشكر للجنة الشباب والرياضة على هذا التكريم ، مؤكدين أن المنتخب الوطني قادر علي تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية.

من جانبه قام هاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة بإهداء رئيس لجنة الشباب ، النائب محمد مجاهد تيشرت المنتخب القومي معبرا عن تقديره البالغ للجنة الشباب ودورها الملموس في دعم الرياضة المصرية.