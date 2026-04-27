القبض على شخص يدير كيان تعليمي وهمى بالدقى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى أحد المجالات التعليمية ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبط (المالك) وبحوزته (عدد من الإستمارات والشهادات بمجالات مختلفة منسوب صدورها للكيان – دفتر تحصيل رسوم) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.